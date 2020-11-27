Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 ноября

За сутки скончались пять пациентов.

По данным на утро 27 ноября в Кемеровской области выявили 177 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 46, Новокузнецк — 38, Белово — 19, Междуреченск — 14, Осинники — 12, Ижморский район — 8, Мыски — 7, Беловский район — 7, Калтан — 5, Топкинский муниципальный округ — 4, Анжеро-Судженск — 3, Киселёвск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Новокузнецкий район — 3, Прокопьевск — 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 2, Берёзовский — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом.

Мужчина 1957 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1948 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1936 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1955 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1926 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Таким образом, общее количество летальных случаев в Кузбассе составляет 364. За весь период наблюдения в Кузбассе выявлено 20 425 случаев коронавируса, 3 354 человека продолжают получать медицинскую помощь.