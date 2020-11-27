Кузбассовец расстрелял бывшую жену на глазах у дочери

Позже он покончил с собой.

Накануне вечером в Калининграде 37-летний житель Кемеровской области расстрелял бывшую жену у подъезда её дома. Затем он покончил с собой.

По информации следственного управления СК России по Калининградской области, инцидент произошёл около 18:30 на улице Чернышевского. Мужчина произвёл в женщину не менее шести выстрелов из охотничьего карабина, а затем покончил с собой. От полученных ранений 35-летняя женщина погибла на месте.

По словам очевидцев, мужчина ждал женщину в автомобиле, а когда она подошла к дому — вышел из машины и сделал несколько выстрелов.

«Это происходило около подъезда. Из окна выглянула девочка и спрашивает: «Это мамина сумка?», и рукой показывает на свою мать. Дальше говорит: «Посмотрите, у неё мех на куртке есть?» Мех был, но я ничего не смогла ей ответить. Позвонила в полицию и попросила вызвать психологов», — цитирует одну из свидетельниц происшествия городской паблик «Инцидент Калининград».

По предварительным данным, супруги находились в разводе с 2019 года. Женщина переехала в Калининград из Кемеровской области летом текущего года с двумя детьми 10 и 4 лет. Подозреваемый приехал в Калининградскую область в конце октября, проживал на съёмной квартире. У него имелось разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, из которого было совершено убийство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В рамках расследования будет проверена появившаяся в местных СМИ информация о том, что мужчина неоднократно угрожал бывшей жене убийством, а также законность получения разрешительных документов на оружие.

Фото, видео: vk.com/incident_kld