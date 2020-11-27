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В Новокузнецке ребёнок упал в пятиметровый колодец

27 ноября 2020 в 14:12

Мальчик скатился с опасной горки.

Вечером 26 ноября в Орджоникидзевском районе Новокузнецка 10-летний мальчик упал в открытый колодец, скатившись с опасной горки.

«Ребёнок катался с горы рядом с одним из гаражных кооперативов. Вызволять мальчика из колодца пришлось сотрудникам поисково-спасательной службы. Глубина колодца составляла примерно 5 метров. Чтобы вызволить мальчика из колодца, понадобилась трёхколенная лестница и альпинистское снаряжение. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.  Место нахождения колодца оградили сигнальной лентой», — рассказали в городском управлении по защите населения и территории.

Родителям напоминают о необходимости рассказывать детям об опасностях, которая может подстерегать их в городе во время игр вблизи дорог, гаражей или открытых колодцев. Детям следует помнить, что кататься с горок можно только в специально отведённых для этого местах.

 

Фото: Управление по защите населения и территории Новокузнецка


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