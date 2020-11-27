В Топках 80-летнюю женщину насмерть сбил поезд

Пенсионерка не выжила.

На станции Топки 80-летняя женщина получила смертельные травмы при переходе железной дороги. По информации транспортной полиции, женщину сбил пассажирский поезд Кемерово — Новосибирск.

«Машинист заметил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, и начал подавать ей звуковые сигналы. На сигналы она не отреагировала, тогда машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», - сообщили в Кузбасском линейном управлении МВД России.

В итоге 80-летняя жительница города Топки получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Всего с начала года в зоне оперативного обслуживания Кузбасского ЛУ МВД России на железной дороге подвижным составом травмировано 20 человек, 14 из них погибли.

Кузбассовцам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта: переходить железнодорожные пути только в отведённых для этого местах, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.