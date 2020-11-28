Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 ноября

Скончались ещё пять пациентов с COVID-19.

На утро 28 ноября в Кемеровской области ещё у 176 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 37, Новокузнецк — 36, Междуреченск — 19, Прокопьевск — 16, Киселёвск — 10, Анжеро-Судженск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, по 6 -Мыски и Новокузнецкий МР, Белово — 5, по 4 — Осинники и Ленинск-Кузнецкй МО, по 3 — Тайга и Кемеровский МО, по 2 — Берёзовский, Юрга, Промышленновский МО и Юргинский МО, по 1 — Полысаево, Гурьевский МР, Яйский МР и Яшкинский МР», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались ещё пять пациентов с COVID-19.

«У мужчины 1949 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. У мужчины 1937 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1956 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. У женщины 1960 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, заболевания почек. У женщины 1934 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрирован 20 601 случай коронавируса: 3 333 человека получают медицинскую помощь, 16 899 выздоровели, 369 скончались.