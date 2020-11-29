Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 ноября

Скончались ещё четыре пациента.

На утро 29 ноября в Кемеровской области ещё у 174 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 34, Кемерово — 26, Междуреченск — 18, Ленинск-Кузнецкий — 11, Прокопьевск — 9, Новокузнецкий МР — 9, Анжеро-Судженск — 8, Полысаево — 8, Киселёвск — 7, Юрга — 7, Белово — 6, Осинники — 6, Гурьевский МО — 6, Калтан — 4, Топкинский МО — 3, Краснобродский — 2, Беловский МР — 2, Ижморский МО — 2, Яйский МО — 2,Тайга — 1, Кемеровский МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались ещё четыре пациента с COVID-19.

«У мужчины 1961 рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1943 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. У мужчины 1957 года рождения из Новокузнецкого района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы», — отметили в оперштабе.

Всего за время пандемии в Кемеровской области зарегистрировано 20 775 случаев коронавируса: 3 327 человек получают медицинскую помощь, 17 075 выздоровели, 373 скончались.