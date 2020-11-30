В Кузбассе заключенный объявил голодовку

Информацию прокомментировали в региональном ГУФСИН.

В СМИ появилась информация о том, что арестованный мужчина отказывается от еды из-за ненадлежащего качества питания. По его словам, в частности, каши варят на воде, а не на молоке, мясо выдают меньше нормы, заменяя его варёным салом и костями от курицы, рыбы также дают меньше нормы. Также, по словам заключённого, ему не передают посылки с продуктами питания от близких. По заявлению мужчины, его здоровье ухудшилось за время нахождения в карцере - с марта 2020 года.

По факту голодовки заключённого в новокузнецком СИЗО-2 были проведены проверки. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области, нарушений в организации и качестве питания выявлено не было.

«Следственно арестованный отказывается от приёма пищи якобы из-за ненадлежащего качества питания. По данному факту в учреждении проведены соответствующие проверки, в том числе надзирающими органами. Нарушений в организации и качестве питания не выявлено. Это было неоднократно разъяснено подследственному проверяющими. Посылки и передачи, находящемуся в карцерном помещении не положены согласно законодательству», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время состояние заключенного удовлетворительное, ежедневно проводится медицинский осмотр.