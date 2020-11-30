ДТП на Ленинградском проспекте в Кемерове: пострадали четыре человека

Машины столкнулись на выезде из двора.

Полиция Кемерова устанавливает обстоятельства вечернего ДТП, произошедшего накануне на Ленинградском проспекте. Около 21:50 на выезде с дворовой территории там столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-21074.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota RAV4, выезжая с дворовой территории с левым поворотом на проспект Ленинградский в сторону проспекта Октябрьского, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге. Вследствие чего он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074, который двигался со стороны проспекта Октябрьского в сторону проспекта Ленина», - сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, пассажиры ВАЗа: парни 17, 18 и 20 лет и девушка 17 лет.