Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 ноября

За сутки скончались четыре пациента.

По данным на утро 30 ноября в Кемеровской области выявили 175 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 38, Кемерово — 37, Междуреченск — 20, Прокопьевск — 19, Беловский район — 8, Киселёвск — 7, Краснобродский — 7, Белово — 6, Полысаево — 5, Юрга — 5, Тайга — 4, Осинники — 3, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3, Новокузнецкий район — 2, Кемеровский муниципальный округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом.

У мужчины 1955 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и неврологической патологии. У женщины 1936 года рождения из Топков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1959 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 20 950 случаев коронавируса: 3 321 человек получает медицинскую помощь, 17 252 выздоровели, 377 скончались.