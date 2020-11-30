Губернатор Кузбасса вручил награды многодетным матерям

Торжественный приём прошел в Администрации Правительства Кузбасса.

Ко Дню матери в Администрации Правительства Кузбасса состоялся торжественный приём. На мероприятии чествовали многодетных матерей-медиков. Так, 43 женщины получили областные награды: медалью «Материнская доблесть» отмечены 5 человек, медалью «За достойное воспитание детей» — 3 многодетные мамы, медалью «За веру и добро» — 35 человек.

По словам Сергея Цивилева, его восхищает способность совмещать воспитание детей и непростую работу в медицинских учреждениях. В свою очередь правительство Кузбасса делает всё возможное, чтобы обеспечить достойное будущее мамам и их детям.

«Только до конца 2021 года в регионе должны заработать 20 новых детских садов на 3,6 тысячи мест. Наша цель — сделать так, чтобы всем мамам в Кузбассе было комфортно воспитывать здесь своих детей», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилёв.

Отмечается, что на поддержку кузбасских семей с детьми в 2020 году из областного и федерального бюджетов направлено более 12 млрд рублей.

Фото: Администрация Правительства Кузбасса.