На автодороге Кемерово — Тайга иномарка насмерть сбила пешехода

Мужчина скончался на месте.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 28 ноября на автодороге Кемерово — Яшкино — Тайга. Здесь водитель Nissan Tiida сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«По предварительным данным, в Тайгинском округе водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. 27-летний мужчина умер до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в областной ГИБДД.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель, мужчина 32 лет, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в ведомстве, всего за 10 месяцев 2020 года на территории Кузбасса зарегистрировано 580 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В них 74 человека погибли и 530 получили травмы различной степени тяжести.