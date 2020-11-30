В Таштаголе школьница сорвалась с берега реки в воду

Ребёнка доставили в больницу.

В пятницу, 27 ноября, в Таштаголе 13-летняя девочка упала с берега реки в воду. Предварительно установлено, что она гуляла по берегу в городской черте.

«Вчера в черте города 13-летняя девочка гуляла по берегу и сорвалась в воду. Ей помогли выбраться и доставили в больницу. Состояние стабильное», - сообщили в районной администрации, девочке помогли выбраться из воды и доставили в больницу.

Власти района обратились к родителям школьников с просьбой напоминать детям об опасности, которая может подстерегать их во время прогулок рядом с водоёмами, на которых ещё не установился лёд.

«В зимнее время есть много интересных и увлекательных занятий — катание с горок, на коньках, на лыжах. Но ребятам всегда надо осознавать степень риска. Это наша ответственность — объяснить, предостеречь. Малышей вообще нельзя оставлять без присмотра, а детей постарше и подростков надо научить осознанности. Если склон выходит на дорогу, с него нельзя кататься. Дорога, кстати, вообще не место для игр … Тонкий лёд тоже таит опасность», — подчеркнул глава района Владимир Макута.

Он также выразил надежду, что «наши ребята достаточно разумны, чтобы избежать опасности».