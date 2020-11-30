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В День матери в Кузбассе появились на свет 47 детей

30 ноября 2020 в 14:29

При этом девочек больше, чем мальчиков.

29 ноября, в День матери, в Кузбассе родились 27 девочек и 20 мальчиков.

Как сообщили в минздраве региона, лидером стал город Кемерово, где на свет появились 17 детей. Полысаево и Новокузнецк заняли вторую строчку — по 6 новорождённых, в Киселёвске, Юрге и Тяжине родились по четыре ребёнка.

Все женщины, родившие в День матери, получат в рамках акции «Родился ребёнок» по 10 000 рублей и памятный медальон, — сообщили в минздраве.

«Данная акция проходит День матери, на Новый год и в Рождество, а также 8 Марта и в День защиты детей», - напомнили в министерстве напомнили.


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