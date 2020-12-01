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Кузбассовцев с 1 декабря начнут уведомлять о полагающихся им выплатах

01 декабря 2020 в 09:52

Об этом сообщили в Минтруде.

Имеющие право на льготы граждане с 1 декабря станут получать уведомления о положенных им соцуслугах и выплатах. Как сообщили в Минтруде, нововведение коснется всех регионов, в том числе Кемеровской области.

Уведомлять будут о мерах соцподдержки, которые предоставляют Минтруда, ПФР, Фонд социального страхования.

Так, родителям, зарегистрированным на «Госуслугах», будут приходить уведомления о положенных им выплатах на детей. При этом система сама запросит данные из ЕГИССО.

Напомним, в России сейчас реализуется более 3 000 мер соцподдержки, охватывающих 54 миллиона человек.


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