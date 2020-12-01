В Новокузнецке иномарка сбила двух пешеходов

Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Вечером 30 ноября на улице Рокоссовского в Новокузнецке автомобиль совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу. По информации ГИБДД, авария произошла около 18:55.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь со стороны проспекта Авиаторов в направлении улицы Звездова, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП травмированы два пешехода: женщина 60 лет и мужчина 37 лет. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение.