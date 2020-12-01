Блог с тобой ›› Новости ›› В Новокузнецке иномарка сбила двух пешеходов

В Новокузнецке иномарка сбила двух пешеходов

01 декабря 2020 в 10:31

Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Вечером 30 ноября на улице Рокоссовского в Новокузнецке автомобиль совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу. По информации ГИБДД, авария произошла около 18:55.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь со стороны проспекта Авиаторов в направлении улицы Звездова, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП травмированы два пешехода: женщина 60 лет и мужчина 37 лет. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение.


Читайте также

Content 140579 900
На автодороге Кемерово — Тайга иномарка насмерть сбила пешехода
Content 96f2bbbf7371720a331c6fce5280b13e
В Таштаголе школьница сорвалась с берега реки в воду
Content 1348742
В День матери в Кузбассе появились на свет 47 детей
Content unnamed
Кузбассовцев с 1 декабря начнут уведомлять о полагающихся им выплатах

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?