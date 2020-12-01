Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 декабря

За сутки скончались четыре пациента.

По данным на утро 1 декабря в Кемеровской области выявили 173 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 41, Новокузнецк — 40, Междуреченск — 33, Мыски — 13, Белово — 12, Беловский район — 8, Топкинский муниципальный округ — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Берёзовский — 3, Прокопьевск — 3, по два заболевших — Калтан, Кемеровский и Юргинский муниципальные округа, по одному — Киселёвск, Новокузнецкий и Тяжинский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом.

У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1969 года рождения из Топкинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1954 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1953 года рождения Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа и ожирения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 21 123 случая коронавируса: 3 279 человек получают медицинскую помощь, 17 463 выздоровели, 381 скончался.