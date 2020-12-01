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Жителю Кузбасса грозит срок за попытку в поезде дать взятку полицейскому

01 декабря 2020 в 12:52

Ранее он распивал спиртное в поезде.

Сотрудники Братского ЛО МВД на транспорте установили нарушителя, распивающего спиртное, в поезде № 376 сообщением «Москва-Нерюнгри». Им оказался житель Кузбасса.

«Во избежание административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.20 КоАП РФ, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере 5000 рублей», — рассказали в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 291.2 УК РФ — покушение на мелкое взяточничество. Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до 1 года.


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