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В Осинниках местный житель устроил охоту на соседей

01 декабря 2020 в 14:17

Зачем он устроил переполох, объяснить так и не смог.

В Осинниках росгвардейцам поступил сигнал из местного продуктового магазина на улице Революции. Осинниках. Как выяснилось, в торговую точку с просьбой нажать красную кнопку обратился молодой мужчина. По его словам, во дворе одного из домов на улице Студенческой находился крайне опасный мужчина. Он угрожал прохожим и соседям оружием, похожим на пистолет Макарова.

В итоге информация подтвердилась.

«Прибывшие на место сотрудники ведомства задержали нарушителя спокойствия — тот был под крепким градусом. При себе у него был пневматический пистолет», - рассказали в пресс-центре Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области.

Задержанным оказался ранее судимый за имущественное преступление 45-летний местный житель. Зачем он устроил переполох, объяснить так и не смог. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.


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