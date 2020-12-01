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Кемеровские спасатели освободили пенсионерку от брачных оков

01 декабря 2020 в 13:33

Супруг был не против.

Спасатели Кемеровской городской службы спасения помогли пожилой жительнице города снять с опухшего пальца обручальное кольцо.

Сигнал поступил из Ленинского района: женщина 1950 года рождения просила помочь избавиться ото украшения, которое стало причинять ей невыносимую боль.

«Женщина замужем много лет и годами носила своё обручальное кольцо. Но что-то произошло, палец отёк и украшение стало причинять неудобство», — пояснили в пресс-службе Кемеровской городской службы спасения.

Выяснилось, что отёк на пальце появился еще в воскресенье вечером, однако женщина не придала этому значения. В понедельник пенсионерка решила немного отдохнуть, но проснулась от сильной боли – палец опух, врезавшееся в кожу кольцо доставляло большое неудобство.

Обручальное кольцо спасатели сняли при помощи специального инструмента, а затем врач–спасатель обработал палец.


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