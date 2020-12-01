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Власти Кузбасса заключили контракты с колониями почти на 150 миллионов

01 декабря 2020 в 15:36

Таким образом получили работу 295 осуждённых.

В Кемеровской области результате совместной работы в 2020 году с исправительными учреждениями области было заключено 280 контрактов. По данным ГУ ФСИН, общая сумма составила 143 миллиона рублей, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.

«В этом году больше всего заказов было связано с производством изделий металлообработки: различных видов мусорных контейнеров, урн, парковых диванов, ограждений, элементов городской инфраструктуры. А сумма контрактов на сборку и монтаж спортивных площадок составила более 57 миллионов рублей», - рассказали в ведомстве.

При этом в муниципальных образованиях области активно развивается сотрудничество с учреждениями УИС региона в вопросах пошива специальной одежды, комплектов постельного белья, штор, жалюзи, а также поставки продуктов питания, таких как молоко, сливочное масло, творог, колбасные изделия и овощи.

Отмечается, что по новым контрактам в этом году в Кузбассе получили работу 295 осуждённых.

 

Фото: ГУ ФСИН Кузбасса.


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