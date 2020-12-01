В Новокузнецке студент попался на взятке преподавателю

Инцидент произошел в одном из техникумов.

В южной столице Кузбасса завершено расследование уголовного дела в отношении учащегося одного из техникумов. 22-летнего горожанина обвиняют в даче взятки должностному лицу.

«В июне обвиняемый договорился с заведующей одной из кафедр техникума, что за соответствующее вознаграждение она поможет ему получить удовлетворительные оценки по дисциплинам, преподаваемым на третьем курсе, без экзаменов. За 20 000 рублей студента перевели на следующий курс обучения. О происшествии стало известно сотрудникам полиции», - рассказали в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно расследуется.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.