С начала года из Кузбасса уехало более 47 тысяч человек

В пяти из 10 сибирских регионов зафиксирована миграционная убыль.

Новосибирскстат опубликовал данные по миграции населения в регионах Сибирского федерального округа за первые девять месяцев текущего года года. По выводам специалистов, в пяти из 10 сибирских регионов зафиксирована миграционная убыль.

Кузбасс оказался в пятёрке антилидеров, заняв четвёртое место. Миграционная убыль с января по сентябрь составила 1 076 человек. Прибыло за указанный период в Кемеровскую область 46 104 человека, уехало — 47 180 человек.

Сложнее ситуация в Омской (-6 980 человек), Томской (-4 772) и Иркутской (-3 965) областях.

Самыми благополучными регионами СФО по данному показателю стали Новосибирская область и Тыва — в них миграционный прирост составил 738 и 662 человека соответственно.