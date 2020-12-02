Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 декабря

Скончались три пациента.

По данным на утро 2 декабря в Кемеровской области выявили 173 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 39, Кемерово — 38, Прокопьевск — 18, Междуреченск — 16, Осинники — 9, Юрга — 8, Киселёвск — 7, Ленинск-Кузнецкий — 7, Белово — 6, Таштагольский район — 6, Прокопьевский район — 4, Кемеровский муниципальный округ — 3, Новокузнецкий район — 3, Анжеро-Судженск — 2, Калтан — 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 2, Топкинский муниципальный округ — 2, Полысаево — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

У женщины 1953 года рождения из Краснобродского развилась двусторонняя пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа. У мужчины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1953 года рождения из Берёзовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета 2 типа.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрирована 21 296 случаев коронавируса: 3 255 человек получают медицинскую помощь, 17 657 выздоровели, 384 скончались.