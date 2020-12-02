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В Кемерове на проспекте Комсомольском загорелась школа

02 декабря 2020 в 12:33

Опубликовано видео ЧП.

В среду, 2 декабря, в Кемерове загорелась школа.

По словам очевидцев ЧП, возгорание произошло в МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 101», которое находится на Комсомольском проспекте. Люди, которые находились в учреждении, в том числе 116 учеников, эвакуировались. Из окон здания шёл дым.

На месте работали сотрудники МЧС России. Сейчас причину пожара устанавливают специалисты.

 

 

 

Фото, видео: vk.com/incident_42


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