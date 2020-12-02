В Кемерове на проспекте Комсомольском загорелась школа

Опубликовано видео ЧП.
В среду, 2 декабря, в Кемерове загорелась школа.
По словам очевидцев ЧП, возгорание произошло в МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 101», которое находится на Комсомольском проспекте. Люди, которые находились в учреждении, в том числе 116 учеников, эвакуировались. Из окон здания шёл дым.
На месте работали сотрудники МЧС России. Сейчас причину пожара устанавливают специалисты.
Фото, видео: vk.com/incident_42
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы