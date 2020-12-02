На площади Советов в Кемерове открыли каток

Установка ледовой площадки в центре города началась 23 ноября.

На площади Советов в Кемерове начал работу каток. Как сообщил глава города Илья Середюк, специалисты полностью завершили монтаж ледовой площадки,

«Она доступна для горожан круглосуточно, прокатом коньков можно воспользоваться ежедневно с 14:00 до 20:00, понедельник — выходной день», — написал мэр в соцсетях.

Градоначальник добавил, что всего в городе для любителей активного отдыха в новом зимнем сезоне подготовлено девять хоккейный коробок, 17 ледовых полей, 13 лыжных трасс, работают 26 пунктов проката.

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk