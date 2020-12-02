Блог с тобой ›› Новости ›› На площади Советов в Кемерове открыли каток

На площади Советов в Кемерове открыли каток

02 декабря 2020 в 13:34

Установка ледовой площадки в центре города началась 23 ноября.

На площади Советов в Кемерове начал работу каток. Как сообщил глава города Илья Середюк, специалисты полностью завершили монтаж ледовой площадки,

«Она доступна для горожан круглосуточно, прокатом коньков можно воспользоваться ежедневно с 14:00 до 20:00, понедельник — выходной день», — написал мэр в соцсетях.

Градоначальник добавил, что всего в городе для любителей активного отдыха в новом зимнем сезоне подготовлено девять хоккейный коробок, 17 ледовых полей, 13 лыжных трасс, работают 26 пунктов проката.

 

 

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk


Читайте также

Content
В Кемерове на проспекте Комсомольском загорелась школа
Content 9b5d046a7fca6681c4723f449435fa33
ИФНС информирует: с 1 января 2021 года меняются банковские счета Федерального казначейства
Content d618d06ddb3d9fcf96d2a1915e137122 xl
В Белове в городской сауне задержали проституток
Content nozh napadenie
Житель Кемерова изрезал ножом бывшую жену и её нового мужа

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?