ИФНС информирует: с 1 января 2021 года меняются банковские счета Федерального казначейства

С 1 мая 2021 года будут действовать только вновь открытые казначейские счета.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ Федеральным казначейством будет осуществлен переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.

В связи с этим, с 01.01.2021 вводятся в действие вновь открываемые казначейские счета Федерального казначейства и счета, входящие в состав единого казначейского счета по учету доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Налоги (сборы), страховые взносы и иные обязательные платежи, мобилизуемые на территории Кемеровской области, подлежат зачислению в бюджеты по следующим банковским реквизитам:

до 01.01.2021

БИК Банка получателя: 043207001

Банк получателя: Отделение Кемерово г. Кемерово

Счет: 40101810400000010007

с 01.01.2021

БИК Банка получателя: 013207212

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово

ПРИ УКАЗАНИИ СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕНИЕ ДВУХ РЕКВИЗИТОВ:

1. В ПОЛЕ «15» указывается номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)) – 40102810745370000032.

2. В ПОЛЕ «17» указывается номер счета получателя (номер казначейского счета) – 03100643000000013900.

С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством России установлен переходный период, когда будут одновременно функционировать оба счета: как старый, так и новый. С 1 мая 2021 года будут действовать только вновь открытые казначейские счета.