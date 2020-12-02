ИФНС информирует: с 1 января 2021 года меняются банковские счета Федерального казначейства

С 1 мая 2021 года будут действовать только вновь открытые казначейские счета.
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ Федеральным казначейством будет осуществлен переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.
В связи с этим, с 01.01.2021 вводятся в действие вновь открываемые казначейские счета Федерального казначейства и счета, входящие в состав единого казначейского счета по учету доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Налоги (сборы), страховые взносы и иные обязательные платежи, мобилизуемые на территории Кемеровской области, подлежат зачислению в бюджеты по следующим банковским реквизитам:
до 01.01.2021
БИК Банка получателя: 043207001
Банк получателя: Отделение Кемерово г. Кемерово
Счет: 40101810400000010007
с 01.01.2021
БИК Банка получателя: 013207212
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово
ПРИ УКАЗАНИИ СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕНИЕ ДВУХ РЕКВИЗИТОВ:
1. В ПОЛЕ «15» указывается номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)) – 40102810745370000032.
2. В ПОЛЕ «17» указывается номер счета получателя (номер казначейского счета) – 03100643000000013900.
С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством России установлен переходный период, когда будут одновременно функционировать оба счета: как старый, так и новый. С 1 мая 2021 года будут действовать только вновь открытые казначейские счета.
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