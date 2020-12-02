В Белове в городской сауне задержали проституток

Администратору сауны грозит же до пяти лет лишения свободы.

В одной из городских саун Белова полицейские обнаружили притон. Ранее сотрудники МВД получили информацию об оказании интим-услуг в заведении.

«Полицейские провели проверку, которая подтвердила эти сообщения. В заведении задержали четырёх местных жительниц в возрасте от 30 до 40 лет, которые прибыли на встречу с клиентами по вызову администратора. Их доставили в полицию», - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

В отношении женщин составили протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». В качестве максимального наказания предусмотрен административный штраф в размере 2 000 рублей.

В отношении администратора сауны решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организацию занятия проституцией». Ему грозит же до пяти лет лишения свободы за организацию занятия проституцией.