Житель Кемерова изрезал ножом бывшую жену и её нового мужа

Они не хотели забирать домой ребёнка.

В столице Кузбасса завершено расследование в отношении 55-летнего жителя Заводского района. Напавшего с ножом на бывшую жену и её спутника мужчину обвиняют в покушении на убийство и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

«В августе, в дневное время, обвиняемый пришёл к бывшей жене, которая к тому моменту уже жила в другом месте и с другим мужчиной. Он хотел выяснить, когда женщина заберёт их двухлетнего сына, который пока гостил у него. На месте выяснилось, что пара находится в состоянии алкогольного опьянения — они сообщили гостю, что ребёнка им заниматься некогда. Мужчина разозлился, пригрозил им убийством и ушёл», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Вернулся он уже ночью: поскандалив на входе с 40-летним хозяином дома, открывшим дверь, он нанёс ему несколько ударов кулаком по голове, затем сходил на кухню за ножом и ударил мужчину в плечо. На крики прибежала хозяйка, которая тоже получила несколько ударов ножом. Женщина смогла выбраться из дома и добежать до двора соседей, но экс-супруг догнал её и продолжил наносить удары.

«Остановился он только тогда, когда услышал крики соседей, которые вызвали сотрудников полиции, а затем и скорую помощь. 55-летний мужчина ушёл с места преступления, однако был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал частично», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.