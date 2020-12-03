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В Кемерове иномарка сбила на пешеходном переходе ребёнка

03 декабря 2020 в 09:57

Девочка заканчивала переходить дорогу на зелёный сигнал светофора.

Вечером 2 декабря в Кемерове иномарка сбила на пешеходном переходе ребёнка. По словам очевидцев, ДТП произошло около 17:09 на пересечении проспектов Октябрьского и Ленинградского. Девочка заканчивала переходить дорогу на зелёный сигнал светофора, когда на неё совершил наезд автомобиль Renault Logan.

Свидетели отмечают, то водитель покинул место ДТП, даже не выйдя из автомобиля и не убедившись, что с ребёнком все нормально.

Как уточнили в ОГИБДД по городу Кемерово, водитель, мужчина 1942 года, уже установлен, ведётся административное расследование. Ребёнок в ДТП значительных травм не получил.


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