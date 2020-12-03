Близкие убитой в Калининграде женщины рассказали о её бывшем муже из Кузбасса

По их словам, он хотел вернуть возлюбленную.

Близкие убитой в Калининграде женщины рассказали о её бывшем муже из Кемерова. Об этом сообщает Газета Кемерова. Напомним, он приехал вслед за женой, поджидал ее в автомобиле у подъезда, а затем расстрелял из охотничьего оружия. Позже мужчина покончил жизнь самоубийством. По словам родителей и друга женщины, застреленной в Калининграде, бывший муж хотел вернуть её.

«Он был разведён. Дочь от первого брака, сам не работал. У Алёны тоже дочка Надя (имя изменено). Алёна с внучкой жили в Кемерово — квартиру мы купили для них с отцом», — цитирует издание мать погибшей.

Сначала кемеровчанин понравился родителям невесты. Но через год после свадьбы у супругов родился сын, но семейная жизнь уже стала давать трещину. На тот момент у кемеровчанина была проблемы с трудоустройством и не было особых стремлений. Посла задолженность по алиментам ребенку от его первого брака.

Мужчина нигде не работал, накопил значительные долги. Со слов бывшей тещи, он продал квартиру в Берёзовском за 600 000 рублей.

«Алёне он сказал, что раздал часть долгов, поделился с бабушкой и мамой, поскольку она тоже вкладывала в неё деньги. Купил машину, которую вскоре разбил. Алёна с этой сделки не получила ни рубля. Потом он занял денег, приобрёл старую легковушку и начал таксовать. Хорошо если он приносил в семью 1 000 рублей в неделю. Бывало, уедет на день, заработает, купит четыре литра пива и сидит у компьютера отдыхает… Пока Алёна была в декрете, мы всегда помогали им», — рассказала женщина.

Мужчина мог сорваться и уехать, оставив жену с детьми. А 2019 году супруги разошлись. Мужчина не отдавал жене ключи от квартиры - скандалил, хлопал дверью, но ключ держал при себе. Он приходил домой, когда её не было: мылся, ел, спал и уходил перед её возвращением с работы.

В 2020 года семья кемеровчанки решила перебраться в Калининград. Одну квартиру купили сыну и младшей дочери, другую — Алёне с детьми. Она нашла работу в Калининграде, познакомилась там с мужчиной. Однако в конце сентября Александр появился в Калининграде. Он стал требовать, чтобы Алёна пустила его к себе жить вёл себя бесцеремонно, она выставляла его.

Когда кемеровчанин узнал о появлении нового возлюбленного в жизни бывшей жены, он стал угрожать обоим. Менял сим-карты, звонил и писал с разных номеров. Он писал ей, что застрелит обоих, а потом убьёт себя. Родители и Семён уговаривали заявить об угрозах, но женщина говорила, что он трус и не стоит воспринимать его слова всерьёз.

Как выяснилось, зря - вечером 26 ноября 37-летний мужчина застрелил 35-летнюю женщину из охотничьего карабина, а затем покончил с собой.