Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 декабря

Скончались три пациента.

По данным на утро 3 декабря в Кемеровской области выявили 172 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 27, Новокузнецк — 18, Междуреченск — 10, Киселёвск — 9, Юрга — 9, Белово — 8, Калтан — 7, Ленинск-Кузнецкий — 7, Мыски — 7, Таштагольский район — 7, Анжеро-Судженск — 6, Берёзовский — 6, Осинники — 6, Прокопьевск — 6, Новокузнецкий район 6, Полысаево — 5, Топкинский муниципальный округ — 5, Краснобродский — 4, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 4, по три заболевших — Кемеровский и Прокопьевский муниципальные округа, Яйский и Яшкинский районы, по одному — Беловский и Ижморский районы, Крапивинский муниципальный округ», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

У мужчины 1953 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1951 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа. У женщины 1967 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и хронической болезни почек.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 21 468 случаев коронавируса: 3 255 человек получают медицинскую помощь, 17 862 выздоровели, 387 скончались.