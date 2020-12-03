В Кемеровской области похолодает до -40

Такой прогноз дали синоптики.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на декабрь. По их данным, кузбассовцев ждёт понижение ночных температур и снег.

Так, среднемесячные температуры в декабре составят -11 … -18, около нормы. Месячное количество осадков в декабре также ожидается в пределах нормы.

При этом дневные и ночные температуры в течение месяца будут ощутимо колебаться. В первой декаде ночные температуры составят -20 … -25, местами -13 … -18, дневные -10 … -15. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

«А вот второй декаде месяца зима уже полностью вступит в свои права: ночью -27 … -32, местами -35 … -40 с повышением до -13 … -18. Днём -20 … -25, местами -30, с повышением до -7 … -12», - рассказали в гидрометцентре.

В третьей декаде декабря колебание температуры продолжится. Ночью ожидается -13 … -18, местами -23 … -28, в отдельных районах похолодает до -35. Дневные температуры будут варьироваться от -7 … -12 до -15 … -20, местами до -22 … -27.