В Киселёвске двух братьев будут судить за одно убийство

Один из них уже в местах заключения.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего и ранее судимого 30-летнего жителей Киселёвска. Братьев обвиняют убийстве и умышленном причинении средней степени тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.

По версии следствия, в ноябре 2017 года на территории одного из заброшенных частных домов местные жители нашли тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

«Правоохранительные органы не смогли по горячим следам установить подозреваемого. По одежде потерпевшего была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, в ходе которой обнаружен ДНК-профиль неизвестного мужчины. Поиск по базе не дал результатов, но специалисты продолжили работы. Результаты непрерывной работы были получены летом текущего года. При проверке по специализированным учетам выявлено совпадение ДНК-профиля 29-летнего мужчины, отбывающего за грабеж наказание в исправительной колонии, с ДНК-профилем неизвестного мужчины, обнаруженным на одежде потерпевшего», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Осуждённый не стал отрицать свою причастность к смерти 49-летнего мужчины, рассказал об обстоятельствах совершённого им преступления.

Выяснилось, что 49-летний мужчина пришёл к ним в жилище в поисках сожительницы, которая, пока он отбывал наказание в колонии, проживала в этом доме. Там была компания, которая предложила ему присоединиться к ним. Во время застолья гость стал оказывать знаки внимания одной из присутствующих женщин, мужчины сделали ему замечание, затем избили и выгнали из дома.

«Через некоторое время обвиняемый с младшим братом пошли за спиртным, заметили мужчину на улице и окликнули его. Тот оскорбил их нецензурной бранью и стал убегать. Тогда братья догнали обидчика и избили до потери сознания, а затем перенесли во двор заброшенного дома и положили на землю», - уточнили в ведомстве.

Один из братьев сразу ушёл со двора. В это время пострадавший пришёл в себя и попытался оттолкнуть оставшегося мужчину. Тот разозлился и порезал ему горло подобранным осколком стекла. Пострадавший скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело в отношении киселевчан направлено в суд.