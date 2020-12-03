Новокузнечанка отсидела за смерть одного мужчины, освободилась и убила второго

Ей не понравились его ухаживания.

В Новокузнецке 37-летней местной жительнице предъявлено обвинения по ч.1. ст. 105 УК РФ («Убийство»). 22 ноября обвиняемая употребляла алкоголь в компании 40-летнего знакомого и убила его.

«Мужчина обнял её за талию, женщине это не понравилось. Она сделала знакомому замечание, тот никак на него не отреагировал. Тогда женщина взяла нож и ударила им поклонника в шею. От полученной травмы мужчина скончался на месте, а женщина сама вызвала на место следственную группу», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Отмечается, что не так давно женщина освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за причинение смерти человеку. Она сотрудничает со следствием.

Расследование уголовного дела продолжается.