Житель кемеровской Кедровки украл наряженную елку

Так он решил подготовиться к празднику.

В кемеровском жилом районе Кедровка полицейские раскрыли кражу наряженной новогодней ели. Дерево было искусственным и стояло на крыльце одного из местных магазинов, поэтому его пропажу заметили быстро.

Кроме того, момент хищения запечатлели камеры видеонаблюдения. Записи с них и помогли раскрыть преступление: изучив видео, полицейские установили личность похитителя – им оказался 27-летний кемеровчанин.

«По словам задержанного, таким образом он решил заранее подготовиться к будущему Новому году», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенную ель у него изъяли и вернули законной владелице. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». В соответствии с санкциями статьи запасливому кемеровчанину грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.