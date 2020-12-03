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Житель кемеровской Кедровки украл наряженную елку

03 декабря 2020 в 16:13

Так он решил подготовиться к празднику.

В кемеровском жилом районе Кедровка полицейские раскрыли кражу наряженной новогодней ели. Дерево было искусственным и стояло на крыльце одного из местных магазинов, поэтому его пропажу заметили быстро.

Кроме того, момент хищения запечатлели камеры видеонаблюдения. Записи с них и помогли раскрыть преступление: изучив видео, полицейские установили личность похитителя – им оказался 27-летний кемеровчанин.

«По словам задержанного, таким образом он решил заранее подготовиться к будущему Новому году», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенную ель у него изъяли и вернули законной владелице. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». В соответствии с санкциями статьи запасливому кемеровчанину грозит до двух лет лишения свободы.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.


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