В кемеровском аэропорту двум пассажирам отказали в перелёте

Мужчины нарушали общественный порядок.

В течение суток в аэропорту Кемерова полицейские сняли с бортов самолётов двух авиапассажиров. Направлявшиеся в Москву мужчины нарушали общественный порядок.

Так, сначала правоохранители получили сигнал о том, что 38-летний житель Краснодарского края при посадке в салон самолёта вёл себя агрессивно и выражался грубой нецензурной бранью в присутствии авиапассажиров и экипажа. Дебошира доставили в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В тот же день сотрудники МВД задержали 38-летнего жителя Кузбасса. После прохождения регистрации он злоупотребил спиртным в кафе в стерильной зоне и при посадке в самолёт незаконно занял место в бизнес-классе. На неоднократные требования экипажа покинуть чужое место мужчина не реагировал, поэтому ему отказали в перелёте.