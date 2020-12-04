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Отряд священников правят в ковидарии Кузбасса

04 декабря 2020 в 10:50

Кемеровская епархия набирает добровольцев.

В Кузбассе набирают добровольцев среди православных священников для служения в госпиталях для больных коронавирусом. Об это сообщает Сибдепо со ссылкой на информационно-просветительский отдел Кемеровской епархии.

Такой опыт «работы» священников уже был «протестирован» в Москве и сейчас его планируют распространить на регионы. Ранее от прихожан уже поступали просьбы по поводу присутствия священнослужителей в «ковидных» госпиталях Кузбасса.

Как уточнил собеседник, священники будут находиться в госпиталях в средствах индивидуальной защиты, причём СИЗы будут каким-то образом сочетаться ещё и с традиционным облачением священнослужителей.

Сейчас в епархии набирают добровольцев, готовых общаться с прихожанами под угрозой самим заразиться опасным вирусом.


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