Отряд священников правят в ковидарии Кузбасса

Кемеровская епархия набирает добровольцев.

В Кузбассе набирают добровольцев среди православных священников для служения в госпиталях для больных коронавирусом. Об это сообщает Сибдепо со ссылкой на информационно-просветительский отдел Кемеровской епархии.

Такой опыт «работы» священников уже был «протестирован» в Москве и сейчас его планируют распространить на регионы. Ранее от прихожан уже поступали просьбы по поводу присутствия священнослужителей в «ковидных» госпиталях Кузбасса.

Как уточнил собеседник, священники будут находиться в госпиталях в средствах индивидуальной защиты, причём СИЗы будут каким-то образом сочетаться ещё и с традиционным облачением священнослужителей.

Сейчас в епархии набирают добровольцев, готовых общаться с прихожанами под угрозой самим заразиться опасным вирусом.