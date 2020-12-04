Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 декабря

Скончались ещё четыре пациента с коронавирусом.

По данным на утро 4 декабря в Кемеровской области выявили 177 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 45, Кемерово — 37, Белово — 18, Осинники — 13, по 9 — в Междуреченске и Прокопьевске, Таштагольский район — 8, Берёзовский — 6, по 4 — Тайга, Юрга, Ленинск-Кузнецкий округ и Яшкинский район, по 3 — Киселёвск и Ленинск-Кузнецкий, по 2 — Анжеро-Судженск, Новокузнецкий район и Топкинский округ, по 1 — Беловский, Прокопьевский, Яйский районы и Промышленновский округ», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались ещё четыре пациента с коронавирусом.

У мужчины 1941 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1965 года рождения из Ижморского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1950 года рождения из Крапивинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Собеседник издания добавил, что за весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 21645 случаев коронавируса: 3255 человек получают медицинскую помощь, 17999 — выздоровели, 391— скончался.