В новом детском саду Кемерова обрушился потолок

Видео ЧП появилось в сети.

В Центральном районе Кемерова в недавно построенном детском саду, который находится в микрорайоне 7Б, обрушилась часть потолка. Как рассказали в пресс-службе администрации города, в результате случившегося никто не пострадал.

«Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В настоящий момент на месте работает комиссия. Детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, он оперативно устранит недочёты. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все конструкции детского учреждения», — пояснили в мэрии.

Видео с места происшествия появилось в Сети.

Фото, видео: t.me/Инцидент Кузбасс