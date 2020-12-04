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В столице Кузбасса на пешеходном переходе сбили женщину

04 декабря 2020 в 13:46

Пострадавшую госпитализировали.

В Кемерове на проспекте Кузнецком водитель Toyota Avensis сбил пешехода. Авария произошла 3 декабря около 19:20.  

По предварительным данным, водитель Toyota, двигаясь со стороны улицы Центральной в направлении улицы 2-й Камышинской, наехал на 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в областной ГИБДД.


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