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Более 100 литров опасного алкоголя нашли в магазине Кемерова

04 декабря 2020 в 14:41

Продавец так и не смог предъявить на него документы.

В Рудничном районе Кемерова полицейские выявили изъяли 125 литров опасного алкоголя.

«Установлено, что у торгового предприятия не было лицензии на реализацию спиртного. При этом продавец не смогла предъявить правоохранителям необходимые товарно-транспортные документы, подтверждающие легальность производства водки, вина, коньяка и пивных напитков», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении владельца магазина полицейские составили протоколы об административных правонарушениях. Теперь индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере до 200 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.


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