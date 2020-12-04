Более 100 литров опасного алкоголя нашли в магазине Кемерова

Продавец так и не смог предъявить на него документы.

В Рудничном районе Кемерова полицейские выявили изъяли 125 литров опасного алкоголя.

«Установлено, что у торгового предприятия не было лицензии на реализацию спиртного. При этом продавец не смогла предъявить правоохранителям необходимые товарно-транспортные документы, подтверждающие легальность производства водки, вина, коньяка и пивных напитков», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении владельца магазина полицейские составили протоколы об административных правонарушениях. Теперь индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере до 200 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.