В Кузбассе открылись первые ледовые переправы

Их оборудовали на реке Чебула.

В посёлке городского типа Верх-Чебула подготовлены две зимние переправы, ими могут воспользоваться только пешеходы.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, толщина льда в этих местах составляет свыше 20 сантиметров, то есть соответствует нормам безопасности.

«Обе переправы (протяжённостью 30 метров каждая) проверили специалисты инспекции по маломерным судам. Следить за состоянием ледовых тропинок будут их владельцы, в течение зимы переправы будут чистить от снега и периодически замерять толщину льда», - рассказали в ведомстве.

Всего этой зимой в Кузбассе планируют открыть более 40 санкционированных ледовых переправ, предназначенных как для пешеходов, так и для движения автомобилей. Первые будут обозначены специальным знаком «Переход разрешен». На подъездах к автомобильным переправам установят дорожные знаки с указанием максимальной нагрузки на тело переправы в тоннах и необходимой дистанцией между машинами, а также информационные аншлаги с указаниями о необходимости высадки пассажиров.

Санкционированные ледовые дороги и тропинки отмечены вехами и оборудованы спасательным инвентарём. Следить за соблюдением мер безопасности будут сотрудники МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.