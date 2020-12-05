Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 декабря

Скончались три пациента.

На утро 5 декабря в Кемеровской области ещё у 175 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 44, Кемерово — 38, Междуреченск — 20, Киселёвск — 17, Ленинск-Кузнецкий МО — 12, Прокопьевск- 7, Ленинск-Кузнецкий — 6, Гурьевский МР — 5, по 4 — Калтан и Осинники, по 3 — Белово, Новокузнецкий МР и Топкинский МО, по 2 — Полысаево, Беловский МР и Кемеровский МО, по 1 — Берёзовский, Ижморский МР и Крапивинский МО», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента с COVID-19.

«У женщины 1939 года рождения из Яйского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1958 года рождения из Чебулинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1947 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 21 820 случаев коронавируса: 3266 человек получают медицинскую помощь, 18160 выздоровели, 394 умерли.