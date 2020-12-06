Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 декабря

Скончались пять пациентов.

На утро 6 декабря в Кемеровской области ещё у 177 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк - 37, Кемерово - 32, Междуреченск - 18, Прокопьевск - 13, Осинники - 11, по 7 - Белово, Киселёвск и Ленинск-Кузнецкий, Юрга - 6, по 5 - Новокузнецкий МР и Таштагольский МР, по 4 - Берёзовский, Калтан и Тайга, по 3 - Полысаево, Беловский МР и Топкинский МО, по 2 - Кранобродский и Гурьевский МР, по 1 - Анжеро-Судженск, Мариинский МР, Чебулинский МО и Яйский МР», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались пять пациентов с COVID-19.

«У женщины 1958 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек. У мужчины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У мужчины 1934 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. У мужчины 1985 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1949 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области выявлено 21 997 случаев коронавируса: 3204 человек получают медицинскую помощь, 18394 выздоровели, 399 скончались.