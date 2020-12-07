Коллекторы угрожали расправой жительнице Новокузнецка

Ранее она брала микрозайм.

Жительница южной столицы Кузбасса пожаловалась на давление со стороны коллекторской фирмы, пытающейся взыскать с неё просроченную задолженность.

Выяснилось, что женщины взяла микрозайм в одной из соответствующих кредитных организаций, но своевременно его не вернула. В свою очередь микрокредитная компания обратилась к услугам коллекторов — фирмы, зарегистрированной в Ростове-на-Дону.

Горожанка обратилась с заявлением в региональное Управление Федеральной службы судебных приставов России. В ходе административного расследования в действиях коллекторов был выявлен ряд нарушений.

«В частности, женщине и её близким звонили и слали сообщения с угрозами, оказывали психологическое давление на женщину и её родственников. Сотрудники коллекторской организации … угрожали причинением вреда здоровью, используя выражения, унижающие их честь и достоинство», — сообщили в ведомстве.

При этом телефоны, с которых «атаковали» новокузнечан, были зарегистрированы ы разных регионах страны.

По итогам расследования в суд было направлено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»).

В итоге суд признал коллекторскую фирму виновной, в качестве наказания ей был назначен штраф в размере 70 000 рублей.