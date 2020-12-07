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В Юрге десятилетний ребёнок пострадал в ДТП с пьяным водителем

07 декабря 2020 в 10:47

Водитель выехал на обочину и врезался в бетонную плиту.

ДТП с участием ребенка произошло 6 декабря на улице Тургенева в Юрге. В 19:30 автомобиль Mazda Familia в результате ДТП выехал на обочину и врезался в бетонную опору.

По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, водитель автомобиля Opel Vectra при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не убедился в безопасности манёвра, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Mazda Familia, который двигался по главной дороге во встречном направлении прямо. От удара Mazda выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на бетонную опору теплотрассы.

«В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Mazda — 10-летний мальчик и 32-летняя женщина. По характеру травм им было назначено амбулаторное лечение», - сообщили в ведомстве.

Также выяснилось, что водитель второй иномарки сел за руль нетрезвым.

«27-летний водитель «Опеля» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не выполнил требования законодательства об обязательном страховании автогражданской ответственности, а также управлял автомобилем, не прошедшим технический осмотр», — добавили в ГИБДД.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по всем нарушениям, ему грозят штрафы на сумму свыше 31 000 рублей.

 

Фото: ГИБДД Кузбасса.


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