В Юрге десятилетний ребёнок пострадал в ДТП с пьяным водителем

Водитель выехал на обочину и врезался в бетонную плиту.

ДТП с участием ребенка произошло 6 декабря на улице Тургенева в Юрге. В 19:30 автомобиль Mazda Familia в результате ДТП выехал на обочину и врезался в бетонную опору.

По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, водитель автомобиля Opel Vectra при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не убедился в безопасности манёвра, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Mazda Familia, который двигался по главной дороге во встречном направлении прямо. От удара Mazda выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на бетонную опору теплотрассы.

«В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Mazda — 10-летний мальчик и 32-летняя женщина. По характеру травм им было назначено амбулаторное лечение», - сообщили в ведомстве.

Также выяснилось, что водитель второй иномарки сел за руль нетрезвым.

«27-летний водитель «Опеля» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не выполнил требования законодательства об обязательном страховании автогражданской ответственности, а также управлял автомобилем, не прошедшим технический осмотр», — добавили в ГИБДД.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по всем нарушениям, ему грозят штрафы на сумму свыше 31 000 рублей.

Фото: ГИБДД Кузбасса.