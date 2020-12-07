Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 декабря

Скончались ещё четыре пациента с коронавирусом.

По данным на утро 7 декабря в Кемеровской области выявили 179 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 28, Белово — 14, Междуреченск — 11, Берёзовский — 9, Новокузнецкий район — 9, Таштагольский район — 9, Прокопьевск — 8, Юрга — 8, Калтан — 7, Киселёвск — 7, Тайга — 7, Осинники — 6, Полысаево — 6, Краснобродский — 4, Беловский район — 4, Топкинский муниципальный округ — 4, Гурьевский муниципальный округ — 3, по два заболевших — Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, по одному — Промышленновский муниципальный округ и Яйский район», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались ещё четыре пациента с коронавирусом.

У мужчины 1959 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения. У женщины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и неврологической патологии. У мужчины 1975 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У мужчины 1940 года рождения из Краснобродского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 22 176 случаев коронавируса: 3 193 человека получают медицинскую помощь, 18 580 выздоровели, 403 скончались.