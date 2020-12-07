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Кузбасс поднялся в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

07 декабря 2020 в 12:41

На четыре позиции.

По итогам 2019 года Кемеровская область заняла 56 место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек, набрав 50,1 балла. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«По сравнению с 2018-м Кузбасс поднялся на четыре позиции. Лидером топа стала Чеченская Республика, получив 100 баллов. На втором и третьем местах расположились Республика Дагестан (99,2 балла) и Республика Ингушетия (87,1 балла)», - пишет издание.

Отмечается, что на последней 85-й строчке рейтинга оказалась Магаданская область с 15 баллами. 84-е и 83-е места заняли Сахалинская область и Республика Хакасия, набрав 18,1 и 18,8 балла соответственно.


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