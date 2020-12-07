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В Ленинске-Кузнецком сбили пешехода на «зебре»

07 декабря 2020 в 13:47

По словам очевидцев, на месте аварии осталась «большая лужа крови».

Вечером 6 декабря недалеко от дома на Ленина, 4 в Ленинске-Кузнецком произошло ДТП с участием пешехода. Фотографией с места происшествия поделились в соцсетях очевидцы.

«Пожилой мужчина, большая лужа крови от головы. Лобовуха от машины в хлам, даже номер отвалился», — написал очевидец.

Как уточнили в ГИБДД Кузбасса, авария произошла в 16.40.

«Водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигавшийся со стороны улицы Васильева, совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадал мужчина 65 лет, с серьёзными травмами его отвезли в больницу, по характеру травм назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

Водитель мужчина, 21 год, пока привлечён к ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов.

 

Фото: соцсети.


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