В Кузбассе мошенники делают деньги на поверке счётчиков

О фейковой информации предупредил мэр Прокопьевска.

Жители Прокопьевска стали получать фейковые предупреждения о поверке счётчиков. Об этом рассказал мэр города Андрей Мамаев. Глава города разместил в своих соцсетях информацию о поддельных предупреждениях от «Единой информационной служба ЖКХ», которые прокопчане стали находить у себя в почтовых ящиках.

«Обращаю внимание: при администрации Прокопьевска не действует никакой Единой информационной службы ЖКХ. При звонке на указанный номер девушка на том конце провода называет адрес их фирмы. Мы проверили — это жилой многоквартирный дом, где нет подобных зарегистрированных организации»,— отметил Андрей Мамаев

Отмечается, что в извещениях говорится о том, что жителям дома якобы нужно вызвать контролёра для поверки счётчиков, иначе начисления за услуги ЖКХ будут начисляться по другим нормативам. На самом деле таким приёмом пользуются мошенники и воры: платно заменяют бесплатный счётчик или крадут деньги и ценности хозяев квартиры.